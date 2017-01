Największe zamachy terrorystyczne na świecie w 2016 roku

28 grudnia - podwójny zamach bombowy na zatłoczonym targowisku w Bagdadzie. Zginęło 27 osób, 53 zostały ranne.



19 grudnia - Tunezyjczyk Anis Amri, kierujący skradzioną polską ciężarówką wjechał w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc ok.50. Jedną z ofiar śmiertelnych był polski kierowca ciężarówki.



18 grudnia - co najmniej 30 żołnierzy zginęło po tym, jak zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w portowym mieście Aden w południowo-zachodnim Jemenie.



11 grudnia - zamach bombowy na katedrę koptyjską w Kairze; zginęło 25 osób, 49 zostało rannych.



11 grudnia - 16 ofiar śmiertelnych zamachu samobójczego przy wjeździe do portu w Mogadiszu, stolicy Somalii.



10 grudnia - dwa terrorystyczne zamachy w Stambule - w pobliżu stadionu Vodafone Arena i niedaleko parku Macka. 44 ofiary śmiertelne, 155 rannych.



9 grudnia - ponad 50 ofiar śmiertelnych w dwóch zamachach bombowych na ruchliwym targowisku w mieście Madagali w stanie Adamawa na północnym wschodzie Nigerii.



24 listopada - ok. 100 ofiar śmiertelnych zamachu przeprowadzonego z użyciem samochodu pułapki na stacji benzynowej na południowy wschód od Bagdadu. Celem ataku były grupy szyitów wracających z obchodów święta Arbain w Karbali.



21 listopada - 27 osób zginęło, a 35 zostało rannych w zamachu samobójczym na szyicki meczet w stolicy Afganistanu, Kabulu podczas obchodów święta Arbain.



17 listopada - 30 osób zginęło, a 45 zostało rannych na skutek samobójczego ataku terrorystycznego, do którego doszło podczas uroczystości weselnych na zachód od Bagdadu.



12 listopada - 52 osoby zginęły, a ponad sto zostało rannych w zamachu bombowym, do którego doszło w muzułmańskim sanktuarium w prowincji Beludżystan w południowo-zachodnim Pakistanie.



25 października - 58 osób zabitych i 100 rannych w ataku grupy uzbrojonych mężczyzn na szkołę policyjną w mieście Quetta w południowo-zachodnim Pakistanie.



21 października - 16 osób zginęło w zamachu samobójczym na budowaną elektrociepłownię w Dibis w prowincji Kirkuk na północy Iraku.



15 października - 31 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w jednej z szyickich dzielnic stolicy Iraku, gdy zamachowiec samobójca zdetonował kamizelkę z ładunkami wybuchowymi.



5 września - w podwójnym zamachu bombowym w Kabulu, w pobliżu ministerstwa obrony Afganistanu, zginęło 41 osób, a 110 odniosło rany.



30 sierpnia - w eksplozji samochodu pułapki przed hotelem w stolicy Somalii, Mogadiszu, zginęło 20 osób, w większości cywilów, a 30 zostało rannych.



29 sierpnia - 71 ofiar śmiertelnych samobójczego zamachu, do którego doszło w ośrodku wojskowym w Adenie na południu Jemenu; rannych 98 osób.



29 sierpnia - co najmniej 18 osób zginęło w ataku przeprowadzonym przez napastników, wyposażonych w materiały wybuchowe i granaty, w miejscowości Ain al-Tamer, około 50 km od Karbali w środkowym Iraku; 26 osób zostało rannych.



26 sierpnia - 11 policjantów zginęło, a 78 osób zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym w Cizre, na południowym wschodzie Turcji zamieszkanym głównie przez Kurdów.



23 sierpnia - 18 żołnierzy zginęło w mieście Kadżara w północnym Iraku w samobójczym zamachu bombowym z użyciem samochodu pułapki.



21 sierpnia - w zamachu bombowym na weselu w tureckim mieście Gaziantep, w pobliżu granicy z Syrią, zginęło 51 osób, a 69 zostało rannych.



8 sierpnia - co najmniej 70 osób zginęło, a 200 zostało rannych w zamachu bombowym koło głównej bramy szpitala w Kwecie na południowym zachodzie Pakistanu.



27 lipca - 44 ofiary śmiertelne zamachu bombowego w mieście Al-Kamiszli w północno-wschodniej Syrii.



25 lipca - co najmniej 14 osób zginęło, a ok. 30 zostało rannych w zamachu samobójczym na północny wschód od Bagdadu.



24 lipca - co najmniej 12 osób zginęło, a 22 zostały ranne w wyniku samobójczego zamachu w szyickiej dzielnicy Bagdadu.



23 lipca - w samobójczym zamachu bombowym, dokonanym w Kabulu na szyicką mniejszość Hazarów, zginęło co najmniej 80 osób, a ponad 230 zostało rannych.



23 lipca - 18-letni Niemiec pochodzenia irańskiego zastrzelił w piątek w centrum handlowym w Monachium dziewięć osób, zranił 16 kolejnych a następnie popełnił samobójstwo.



14 lipca - 85 ofiar śmiertelnych zamachu na Promenadzie Anglików w Nicei na południowym wschodzie Francji. 31-letni Tunezyjczyk, mieszkający na stałe we Francji, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, wjechał ciężarówką w tłum świętujący Dzień Bastylii. Samochód ciężarowy kierowany przez Bouhlela przejechał dwa kilometry przez tłum zgromadzony na nadmorskiej promenadzie. Mężczyzna został zastrzelony przez policję. Do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS).



6 lipca - 11 osób zginęło, a 36 zostało rannych w zamachu bombowym, do którego doszło w centrum Stambułu. Atak był wymierzony w policyjny autobus.



3 lipca – zamach terrorystyczny w Bagdadzie w Iraku. Ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi eksplodowała w okolicy centrum handlowego. Zginęły 292 osoby, a ponad 225 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie.



28 czerwca doszło do zamachu na międzynarodowym lotnisku Stambuł-Atatürk w Turcji. Zginęły 44 osoby, a co najmniej 150 zostało rannych. Władze obarczają winą za zamach Państwo Islamskie (IS).



12 czerwca – strzelanina w klubie nocnym Pulse w Orlando w amerykańskim stanie Floryda. Zginęło w niej ponad 50 osób, a 53 osoby zostały ranne. Zamachu dokonał Omar Mir Seddique Mateen, Amerykanin, którego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Policja w Orlando traktuje zamach jako akt terroryzmu krajowego.



27 marca – zamach na chrześcijan w Lahaur, w Pakistanie. W Niedzielę Wielkanocną zamachowiec samobójca zdetonował bombę w okolicy parkingu przed parkiem Gulshan-e-Iqbal. Zginęło ponad 75 osób, w tym około 30 dzieci, a ponad 300 odniosło obrażenia. Do zamachu przyznała się Jamaat-ul-Ahrar, frakcja organizacji Talibski Ruch Pakistanu (Tehrik-e-Taliban Pakistan).



22 marca – 16 osób zginęło w podwójnym zamachu samobójczym na brukselskim lotnisku Zaventem. Krótko potem bomba eksplodowała w brukselskim metrze, zabijając kolejnych 16 osób. Ataki przeprowadziło Państwo Islamskie(IS).



13 marca - Kurdyjka wysadziła się w powietrze na dworcu autobusowym w Ankarze - zginęło 37 osób.



17 lutego – w stolicy Turcji, Ankarze doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 30 osób, a 61 zostało rannych. Władze twierdziły, że za zamachem stoją syryjscy Kurdowie z Partii Unii Demokratycznej (PYD).



10 lutego - ponad 60 osób zginęło w dwóch samobójczych zamachach bombowych, do których doszło na północy Nigerii. Zamachów dokonano na terenie obozu dla uchodźców uciekających przed działaniami dżihadystów z Boko Haram.



31 stycznia - ponad 70 ofiar śmiertelnych podwójnego zamachu samobójczego w pobliżu świętego dla szyitów meczetu w Damaszku. Do podwójnego zamachu przyznało się Państwo Islamskie.



26 stycznia - w podwójnym zamachu samobójczym w syryjskim mieście Hims zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 ludzi zostało rannych. Atak miał za cel wojskowy posterunek kontrolny.



20 stycznia - w ataku terrorystycznym na kampus uniwersytecki w mieście Czarsadda (Charsadda) w północno-zachodnim Pakistanie śmierć poniosło 21 osób. Do ataku przyznali się pakistańscy talibowie.



16 stycznia - 29 osób, w większości cudzoziemców, zginęło w ataku dżihadystów na hotel i kawiarnię w Wagadugu, stolicy afrykańskiego państwa Burkina Faso.



13 stycznia - 14 osób zginęło, a 23 zostały ranne w zamachu bombowym przeprowadzonym przed ośrodkiem szczepień przeciwko polio w Kwecie na zachodzie Pakistanu.



12 stycznia - w samobójczym zamachu, do którego doszło w historycznej części Stambułu, zginęło 10 osób. Wszystkie ofiary to cudzoziemcy. Władze tureckie obarczyły odpowiedzialnością Państwo Islamskie (IS).



7 stycznia - 65 osób zginęło w zamachu bombowym na ośrodek szkolenia policji w mieście Zlitan na zachodzie Libii. Sprawcy zamachu zdetonowali załadowaną materiałem wybuchowym ciężarówkę wśród setek zgromadzonych na zbiórce rekrutów ośrodka.