Od stycznia ograniczony dostęp leków psychoaktywnych

Resort zdrowia wyjaśniał, że wprowadzenie regulacji podyktowane jest pilną potrzebą ograniczenia dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym i wykorzystywanych w celach pozamedycznych np. do odurzania się przez młodzież oraz do produkcji narkotyków.



MZ podkreśla, że określone w przepisach dawki są wystarczające, aby terapia była skuteczna i bezpieczna. Ministerstwo zaznacza, że zmiana nie przysporzy żadnych problemów pacjentom, którzy zaopatrują się w leki, aby leczyć infekcje górnych dróg oddechowych.



Wymienione w załączniku do rozporządzenia substancje o działaniu psychoaktywnym występują w produktach leczniczych w postaci soli. Bez względu na jej rodzaj, zawartość tych substancji czynnych w jednorazowo wydawanym opakowaniu nie będzie mogła przekraczać ilości 720 mg dla pseudoefedryny, 240 mg dla kodeiny i 360 mg dla dekstrometorfanu.



MZ wskazywało, że limity wprowadzono m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i ostatnio także w Niemczech, a raporty z monitorowania ograniczeń np. z Anglii, wykazały ich wysoką skuteczność.



Ograniczenia zostały wprowadzone datowanym na 16 grudnia, a opublikowanym w Dzienniku Ustaw 28 grudnia rozporządzeniem ministra zdrowia ws. "wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży".



Kodeina jest lekiem stosowanym w leczeniu objawowym suchego, męczącego kaszlu bez odkrztuszania wydzieliny. Pseudoefedryna jest używana w leczeniu zapaleń górnych dróg oddechowych (zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok) oraz w zapaleniu oskrzeli. Dekstrometorfan jest natomiast stosowany w okresowym hamowaniu kaszlu, występującego w przypadku przeziębienia czy wdychania substancji drażniących.