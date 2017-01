Francuzi mogą legalnie ignorować e-maile od szefów

„Prawo do rozłączenia” obejmuje firmy, które zatrudniają ponad 50 pracowników. Muszą one przyjąć kodeks postępowania wskazujący godziny, w których pracownicy nie są zobowiązani do wysyłania i odpowiadania na pocztę elektroniczną związaną z pracą.

Wprowadzając prawo argumentowano, że pozwoli ono na zmniejszenie stresu i wypalenia pracowników francuskich firm. Jego zwolennicy przekonywali, że konieczność reagowania na pocztę elektroniczną po godzinach pracy można traktować jako niepłatne nadgodziny. We Francji obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy.