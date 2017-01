Stratedzy po raz pierwszy od 2000 r. trafili z prognozą

S&P500 wzrósł w 2016 roku o 9,5 proc. W grudniu 2015 roku średnia prognoz strategów z Wall Street dotyczących wartości indeksu na koniec następnego roku była bliska 2238,83 pkt, które ostatecznie osiągnął.

Wyczyn strategów trochę blednie jeśli uwzględni się to, że od 2000 roku średnia ich prognoz wzrostu indeksu w kolejnym roku wynosiła 9,3 proc. Dodatkowo po przecenach w styczniu i lutym 2016 roku stratedzy skorygowali swoje prognozy i przewidywali już tylko 3,2 proc. wzrost S&P500 w całym roku.

Średnia prognoz wzrostu S&P500 w 2017 roku opublikowanych do 19 grudnia to 5,2 proc. Co ciekawe, różnica między najbardziej optymistyczną a najbardziej pesymistyczną prognozą jest najmniejsza od dekady.