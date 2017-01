W Norwegii rekordowo drogie paliwo

W poniedziałek na stacji Circle K (wcześniej Statoil) za litr benzyny trzeba było zapłacić 16,29 NOK (7,91 zł), a za litr oleju napędowego 15,25 NOK (7,41 zł). Wzrost cen paliw to skutek zwiększenia od nowego roku podatku od paliw o 0,34 NOK na litrze benzyny i o 0,55 NOK na litrze oleju napędowego.

Minister finansów Siv Jensen z Partii Postępu powiedziała, że wzrost cen paliwa zostanie skompensowany ulgami oferowanymi posiadaczom aut. Marianne Marthinsen, rzeczniczka opozycyjnej Partii Pracy przekonuje jednak, że mają oni rację czując się oszukani przez Partię Postępu, która wcześniej opowiadała się przeciwko podwyżce cen paliw.

Powodów do radości nie mają także właściciele aut elektrycznych w Norwegii. Stracili bowiem prawo do bezpłatnego parkowania w całym kraju. Od nowego roku o tym, czy będzie ono nadal obowiązywać, mają decydować lokalne władze. Władze Oslo, stolicy Norwegii, zdecydowały o dalszym wyłączeniu aut elektrycznych z opłat za parkowanie. Władze m.in. Stavanger, Bergen i Trondheim uznały jednak, że właściciele „elektryków” będą musieli teraz płacić za parkowanie tyle samo, co właściciele aut z silnikami spalinowymi.