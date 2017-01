UFG: ubywa pojazdów bez polisy OC

Łatwiejsze wyszukiwanie właścicieli pojazdów bez polis owocuje systematycznym spadkiem ich liczby, co pozwoliło UFG na obniżenie szacunków.

System kontroli OC jest coraz bardziej szczelny. Zdecydowaną większość przypadków braku tej polisy UFG wykrywa już bez udziału właściciela pojazdu, a na podstawie informacji w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych – tłumaczy szefowa UFG.

Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około 90 - 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 – 0,5 procent pojazdów biorących udział w ruchu (wcześniej ok. 200 tys. tj. prawie 1 proc.). Z międzynarodowych statystyk wynika, że jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie.

