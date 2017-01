Japończycy mają zaczynać weekend w piątek o 15:00

Celem rządu i biznesu jest ograniczenie nadmiernej eksploatacji pracowników, a także zwiększenie konsumpcji. Nie wiadomo, jak dużo firm przyłączy się do inicjatywy. Popiera ją największe japońskie biznesowe lobby, Keidanren, do którego należy ponad 1,3 tys. firm.

Toshihiro Nagahama, główny ekonomista Dai-ichi Life Research Institute w Tokio podkreśla, że jest wyraźna zależność między czasem wolnym, wypoczynkiem i wydatkami. Wyliczył, że jeśli większość pracowników, w tym ci z małych i średnich firm, zdecydowałaby się rozpoczynać wcześniej weekend, zwiększyłoby to prywatną konsumpcję o ok. 124 mld JPY (1,6 mld USD) każdego z piątków objętych inicjatywą.

Eksperci wątpią, czy plan rządu i biznesu się powiedzie. Japończycy znani są z niechęci do spędzania czasu poza pracą. Zwykle wykorzystują tylko połowę przysługującego im płatnego urlopu. O tym, jak trudno skłonić Japończyków do zmiany sposobu postępowania świadczy to, że Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), które jest promotorem pomysłu wcześniejszego rozpoczynania weekendu, samo nie zdecydowało jeszcze, czy się do niego przyłączy. Jednak szef resortu, Hiroshige Seko zapowiedział, że nakaże swoim sekretarkom, aby nie umawiały go po 15:00 w ostatni piątek lutego.