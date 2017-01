Kia z Hyundaiem liczą na odbicie w sprzedaży

Tymczasem ubiegły rok firmy zakończyły pierwszym rocznym spadkiem liczby sprzedanych aut od niemal dwóch dekad. Firmy zakładały, że ich połączona sprzedaż sięgnie 8,13 mln sztuk, jednak z uwagi na słabszy popyt na rynkach wschodzących nie udało się im zrealizować projekcji. Wspólna sprzedaż spadła bowiem o 2 proc. do 7,88 mln aut. Odnosząc do poszczególnych marek, Hyundai skusił nabywców 4,86 mln pojazdów, zaś Kia sprzedała 3,02 mln aut, co dało im piąte miejsce wśród globalnych koncernów motoryzacyjnych.

Mimo problemów z popytem, obaj koreańscy producenci chcą w tym roku zwiększyć moce produkcyjne w swoich zakładach w Chinach i Meksyku, co ma na celu m.in. zwiększenie dostaw pojazdów na amerykański rynek.