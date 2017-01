Rekordowe wpływy z biletów do kin w Ameryce Północnej

W 2015 roku sprzedaż biletów do kin sięgnęła w Ameryce Północnej 11,14 mld USD. Poprawa tego wyniku w kolejnym roku to głównie zasługa blockbusterów, z których największym okazał się film „Gdzie jest Dory”. Przyniósł on 486,3 mln USD ze sprzedaży biletów w USA i Kanadzie. Drugie miejsce pod tym względem zajął „Łotr 1”. Nawiązujący do sagi „Gwiezdne Wojny” film wszedł jednak na ekrany dopiero 16 grudnia.

Walt Disney Co. ma 6 z 10 filmów o największej sprzedaży biletów w Ameryce Północnej. Cała pierwsza trójka, w której znalazł się także "Kaptain America: Wojna Bohaterów, pochodzi z tej wytwórni.