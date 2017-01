NBP: w III kwartale niższy wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce

Według przedstawionego przez Narodowy Bank Polski raportu o rynku pracy w III kwartale ubiegłego roku, wzrost nominalnych wynagrodzeń w tym okresie nie przyspieszył, bo firmy wciąż uważnie kontrolowały koszty pracy. Bank centralny dodał, że "niekorzystną tendencją jest zahamowanie wzrostu aktywności zawodowej, która w poprzednich latach równoważyła ubytki liczby osób w wieku produkcyjnym".



"Liczba osób pracujących w całej gospodarce wyhamowuje wzrost. Wyniósł on 0,2 proc. r/r wobec 1,2 proc. r/r w II kw., choć w dalszym ciągu utrzymuje się rekordowo wysoka liczba wolnych miejsc pracy i najniższe w historii bezrobocie. Osłabienie wzrostu liczby pracujących było częściowo spowodowane silnym spadkiem liczby Polaków zaangażowanych w pracę w rolnictwie" - poinformował NBP.



Eksperci zwrócili uwagę, że na nieco mniejsze zapotrzebowanie na pracę w III kwartale 2016 roku wskazuje obniżenie się przeciętnej liczby przepracowanych godzin. "Wydaje się, że firmy z jednej strony oferują stabilniejszą pracę osobom już zatrudnionym (wyraźnie wzrasta zatrudnienie najemne na czas nieokreślony), ale w porównaniu z początkiem 2016 roku zmniejszyły liczbę nowych przyjęć do pracy" - zaznaczono.



Podaż pracy obniżyła się, co wynikało ze spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym nieskompensowanego wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. "Coraz niższy wzrost aktywności zawodowej wynika przede wszystkim z wyhamowywania wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym" - poinformował NBP.



Stopa bezrobocia BAEL, jak wskazał bank centralny, po raz kolejny osiągnęła rekordowo niski poziom - 6,1 proc., ale liczba bezrobotnych utrzymała się powyżej poziomu 1 mln osób. "Tym samym na spadek stopy bezrobocia bardziej wpłynęła mniejsza podaż pracy niż wzrost liczby pracujących. Szybko rosnąca liczba pracujących w Polsce imigrantów oznacza, że wobec bardzo niskiego bezrobocia firmy radzą sobie z niedoborami pracowników poprzez częstsze zatrudnianie imigrantów" - tłumaczył NBP.



Także tempo wzrostu płac w gospodarce w III kwartale 2016 r. było nieco niższe niż kwartał wcześniej (odpowiednio 4,1 proc. r/r wobec 4,3 proc. r/r w II kw.), choć "coraz więcej przesłanek wskazuje na prawdopodobne przyśpieszenie wzrostu płac w kolejnych kwartałach". "Na obniżenie dynamiki w III kw. 2016 r. wpłynęły słabsze niż kwartał wcześniej dane o wzroście wynagrodzeń w budownictwie i usługach rynkowych, natomiast coraz dynamiczniej rosły wynagrodzenia w przemyśle" - poinformował bank centralny.