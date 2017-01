Strefa ekonomiczna w Zabrzu większa o 44 hektary

Jak powiedział PAP w poniedziałek naczelnik biura ds. inwestorów urzędu miejskiego w Zabrzu Rafał Kobos, rozporządzenie rządu ws. powiększenia KSSE, które weszło w życie 30 grudnia ub. roku, objęło obszary mieszczące się między zabrzańskimi ulicami Borsiga, Izaaca i Ziemską.



Tereny te przylegają do dotychczasowych gruntów KSSE. Są uzbrojone i przygotowane do inwestycji – szczególnie pod kątem działalności mniejszych inwestorów z różnych branż.



„Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden z priorytetów działalności zabrzańskiego samorządu. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w rozwój Strefy 65 mln zł. 56 mln przeznaczyliśmy na kompleksowe uzbrojenie terenów i przygotowanie ich dla inwestorów” - zaznaczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.



Miasto za te środki zbudowało m.in. 8 km dróg. 20 km sieci kanalizacyjnej, 6 km sieci wodociągowej oraz 18 km sieci energetycznej). Niezależnie od tego 11 mln zł kosztowała budowa drogi. Oba przedsięwzięcia wsparły środki unijne.



„Warto przypomnieć, że część objętych teraz Strefą nieruchomości, zlokalizowana przy ul. Borsiga, Izaaca i Ballestrema, otrzymała tytuł Grunt na medal przyznany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych” - wskazał Kobos.



W zabrzańskim Regionalnym Parku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), w północnej części miasta, na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice - grunty nabyło dotąd osiem firm.



Trzy z nich uruchomiły już produkcję i zatrudniły 350 osób. To firmy Kłos, Bud-Expert oraz Schoeller Allibert – zabrzańska inwestycja tego koncernu produkującego opakowania była trzecią co do wielkości w całej KSSE w 2015 r.



Cztery kolejne firmy budują swoje zakłady, m.in. Metalsolution i PGB-Polska. Halę na działce kupionej kilka miesięcy temu przez dewelopera Jakon ma nabyć firma logistyczna Mandersloot, która 20 grudnia uzyskała zezwolenie na działalność w strefie. Świadcząca usługi logistyczne i transportowe firma planuje zatrudnić tam 50 osób, inwestując w Zabrzu 12,5 mln zł.



Ponadto 30 grudnia miasto sprzedało kolejną znajdującą się w tym rejonie działkę, która nie została objęta wnioskiem o rozszerzenie Strefy.



Zabrze oferuje również inwestorom działki przy nowym odcinku ul. Handlowej, w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1. Tereny te udostępniono i uzbrojono dzięki przedłużeniu i połączeniu w 2014 r. ul. Handlowej z drogą nr 79. Koszt tych prac wyniósł ok. 6,6 mln zł (przy wsparciu unijnym).



KSSE jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – warte łącznie ponad 24 mld zł inwestycje realizuje tam ponad 220 polskich i zagranicznych firm, dając ponad 60 tys. miejsc pracy.