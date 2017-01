SIC: wzrost gospodarczy Chin może spaść do 6,5 proc.

State Information Center (SIC) szacuje, że w 2016 roku PKB Chin wzrósł o 6,7 proc. W 2017 roku tempo wzrostu może spaść do 6,5 proc., a wzrost produkcji przemysłowej zmniejszy się do 5,9 proc. z 6,1 proc. osiągniętych w ubiegłym roku. SIC ocenia, że władze Chin powinny zwiększyć rolę rynku w ustalaniu kursu wymiany juana i zwiększeniu jego elastyczności. Eksperci think tanku sugerują, że władze mogłyby zdecydować się nawet na jednorazową dewaluację chińskiej waluty, co pozwoliłoby utrzymać jej stabilność.

Reuters przypomina, że w ubiegłym roku juan osłabł o 7 proc. wobec dolara, najmocniej od 1994 roku. Wynikało to zarówno z relatywnie niskiego tempa wzrostu w Chinach, jak i umocnienia amerykańskiej waluty. Ponadto w sierpniu 2015 roku władze Chin zdewaluowały juana o 2 proc. Ostatecznie nie spowodowało to zahamowania słabnięcia chińskiej waluty i odpływu kapitału z Chin, co osłabiło rezerwy walutowe kraju, które w listopadzie były najniższe od 6 lat.