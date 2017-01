Indonezja ukarała JP Morgan za obniżkę rekomendacji

Suahasil Nazara z resortu finansów powiedział Reutersowi, że po zapoznaniu się z działaniami JP Morgan zdecydowano iż nie ma potrzeby korzystania z jego usług jako głównego dilera obligacji skarbowych, a także pośrednika w transferach wpływów fiskalnych.

W listopadzie JP Morgan obniżył rekomendację obligacji Indonezji z „przeważaj” do „niedoważaj”. Nazara twierdzi, że nie miało to sensu, bo bank dał rekomendację dla obligacji Brazylii „neutralnie”, choć sytuacja w Indonezji była lepsza niż w tym kraju.

- Poprosiliśmy ich o wyjaśnienie oceny. Wytłumaczyli ją, ale nie uznaliśmy ich argumentów za wiarygodne. Nie chodzi o to, że uważamy się za tak świetnych, ale przyglądamy się sobie i patrzymy także na gospodarki innych krajów – wyjaśnił Nazara. – Nasz sposób myślenia jest taki, że jeśli robisz interesy tu, w Indonezji, to powinieneś dbać o utrzymanie stabilności. Nie można tworzyć niepotrzebnej zmienności, by robić biznes – dodał.

Reuters przypomina, że 13 listopada JP Morgan obniżył rekomendację dla gospodarek wschodzących, w tym Indonezji i Brazylii, wskazując na wyższe premie za ryzyko w przypadku ich swapów ryzyka niewypłacalności (CDS) po zwycięstwie w wyborach prezydenckich w USA Donalda Trumpa.