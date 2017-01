Miedź najdroższa od 2 tygodni po PMI w Chinach

Na giełdzie metali w Szanghaju tona miedzi zdrożała we wtorek o 1,7 proc.



Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w grudniu 2016 r. 51,9 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano we wtorek wyliczenia Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 50,9 pkt., bez zmian. To najwyższy poziom od stycznia 2013 r.



W niedzielę zaś w oficjalnych danych rządowych podano, że PMI w przemyśle w XII wyniósł 51,4 pkt. wobec 51,7 pkt. w listopadzie. Analitycy spodziewali się 51,5 pkt. Pomimo spadku PMI jest i tak blisko najwyższego poziomu od 2012 r.



"Ogólnie dane PMI z Chin są pozytywne dla popytu na metale" - wskazuje Ric Spooner, główny strateg inwestycyjny w CMC Markets Asia Pacific.



"Metale zyskują dzięki wydatkom w sektorze nieruchomości i na infrastrukturę" - dodaje.



W IV kwartale wzrost cen miedzi na LME wyniósł 15 proc.



W listopadzie metal zdrożał o 20 proc., najmocniej od kwietnia 2006 roku.