PFR uruchamia platformę finansowania innowacji

"Kapitał na rozwój otrzymać mogą zarówno nowe innowacyjne przedsiębiorstwa, jak i większe firmy, inwestujące w nowe technologie" – poinformował, cytowany w komunikacie, prezes PFR Paweł Borys.



PFR Ventures opublikował zasady naboru pośredników finansowych (funduszy venture capital), którzy będą inwestowali w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa na najwcześniejszych etapach rozwoju z wykorzystaniem środków PFR Starter FIZ.



Środki z pierwszego funduszu - PFR Starter FIZ - w wysokości 782 mln zł wraz ze środkami prywatnymi skierowane są na rozwój polskich innowacyjnych małych i średnich firm, znajdujących się na najwcześniejszym (pre-seed) oraz początkowym etapie rozwoju (seed). Do programu kwalifikowane będą przedsiębiorstwa poszukujące finansowania na rozpoczęcie działalności innowacyjnej, w oparciu o przygotowany przez siebie biznesplan.



Środki na inwestycje w MŚP będą zapewnione przez PFR Starter FIZ w ramach Programu Start in Poland oraz wkładu prywatnego od wybranych pośredników finansowych, tj. funduszy venture capital. Oferowane finansowanie zwrotne składa się maksymalnie z 80 proc. wkładu Funduszu PFR Starter FIZ i minimum 20 proc. wkładu inwestorów prywatnych. Wielkość inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwo wyniesie od 200 tys. zł do 3 mln zł.



"Chcemy pobudzić kapitał prywatny do zaangażowania w projekty, które z uwagi na swój innowacyjny charakter wiążą się z wyższym ryzykiem, ale jednocześnie mogą przynieść wysoką stopę zwrotu z inwestycji" – dodała w komunikacie Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. innowacji w PFR.



Wskazała, że celem PFR Ventures jest rozwój polskiego rynku venture capital poprzez finansowanie rozwoju nowoczesnych technologii oraz polskich produktów i usług, które mają szansę odnieść sukces nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.



Pośrednicy finansowi mogą zapoznać się z zasadami naboru zamieszczonymi na stronie internetowej PFR Ventures. Zadaniem wybranych pośredników będzie selekcja oraz realizacja inwestycji w przedsiębiorstwa w oparciu o finansowanie zwrotne zapewnione wspólnie z PFR Starter FIZ.



Rozpoczęcie naboru pośredników, zainteresowanych udzieleniem finansowania przez fundusz PFR Starter FIZ, planowane jest na 30 stycznia 2017 r. Tego dnia uruchomiona zostanie platforma zgłoszeniowa.



Łączna wartość środków funduszy zarządzanych przez PFR Ventures wynosi 3,7 mld zł włączając w to środki prywatne w ramach pięciu funduszy: PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ, PFR KOFFI FIZ oraz PFR Bridge CVC.



Według PFR inwestowanie w formule "funduszu funduszy", z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia najlepszych podmiotów zarządzających, pomoże stworzyć efektywny model finansowania. Oceny projektów i ryzyka dokonają profesjonalne zespoły zarządzające funduszami venture capital.



Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że dzięki działalności PFR Ventures zwiększone zostaną możliwości finansowania innowacyjnych MŚP z wykorzystaniem środków UE, a także skala umiędzynarodowienia działalności polskich firm. Fundusz planuje dostarczyć w ten sposób finansowanie, na rynkowych zasadach i przy współpracy z wybranymi pośrednikami finansowymi, dla przynajmniej kilkuset podmiotów.