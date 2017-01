Chiny po 2 tys. lat łagodzą monopol solny

Od początku 2017 roku obowiązują w Chinach nowe regulacje, dopuszczające prywatne firmy na rynek soli. Dotychczasowi hurtownicy będą mogli działać poza wcześniej wyznaczonymi obszarami. Dopuszczone zostało prowadzenie przez nich kampanii marketingowych oraz stosowanie „nowoczesnych sposobów dystrybucji”.

Rząd będzie miał nadal nadzór nad ceną detaliczną soli aby ewentualnie zapobiegać „nienormalnym fluktuacjom”, ale jej wysokość ma być ustalana przez rynek.

Właściciele sklepów mają nadzieję, że zmiana regulacji spowoduje spadek cen soli, a także pojawienie się nowych produktów. Zou Jialai, prawnik reprezentujący prywatne spółki w sprawach związanych z rynkiem soli ostrzega jednak, aby nie ogłaszać przedwcześnie końca monopolu solnego w Chinach. Jego zdaniem, państwowe firmy nadal będą kontrolować jak jest sprzedawana sól, choć w warunkach trochę większej konkurencji.

- Chcę powiedzieć, że to nie jest reforma. To tylko poprawa. Monopol nadal jest i jest to niewłaściwe – powiedział.