Kowalczyk: KGHM powinien zatrzymać zagraniczne aktywa

- Zdecydowanie nie powinno być decyzji o sprzedaży aktywów – powiedział Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, cytowany przez agencję.

Dodał, że potencjalna sprzedaż oznaczałaby wielkie straty dla KGHM.

KGHM zainwestował w 2011 roku w kanadyjską spółkę Quadra FNX. Jej kupno za 2,87 mld CAD było wówczas największym przejęciem dokonanym przez polską spółkę, przypomina agencja. Quadra zmieniła nazwę na KGHM International Ltd. Chilijskie złoża należące do Quadry, a potem do KGHM, to kopalnia miedzi i molibdenu Sierrra Gorda.

Prawo i Sprawiedliwość, które przejęło władzę w 2015 roku, kwestionowało zagraniczną ekspansję KGHM, a nowe władze spółki ogłosiły przegląd zagranicznych aktywów i zapowiedziały podjęcie decyzji w sprawie ich ewentualnej sprzedaży do końca pierwszego kwartału 2017 roku, pisze Reuters.