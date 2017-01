"Mein Kampf" bestsellerem w Niemczech

Do czasu publikacji w ubiegłym roku prawa autorskie do manifestu brutalnego dyktatora należały do Bawarii, która nie zgadzała się na druk z obawy przed rozbudzeniem sentymentów nazistowskich.



W momencie wygaśnięcia praw autorskich – 70 lat po śmierci autora – Instytut Historii Współczesnej w Monachium wydał książkę opatrzoną obszernymi przypisami. Popyt okazał się tak duży, że wydawca w ciągu roku kilkakrotnie wznawiał wydanie.



W ciągu roku sprzedanych zostało łącznie 85 tys. kopii „Mein Kampf”, co dla samego Instytutu, który zaplanował wydanie 4 tys. egzemplarzy, okazało się niemałym zaskoczeniem. W kwietniu ubiegłego roku książka wspięła się na pierwsze miejsce listy bestsellerów tygodnika „Der Spiegel”.