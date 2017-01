Le Parisien rezygnuje z sondaży wyborczych

Le Parisien poinformował, że przestaje zamawiać sondaże w grupie Ipsos. Artykuły publikowane podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej mają bazować tylko na informacjach pozyskanych przez dziennikarzy gazety.

- Zdecydowaliśmy, co było przedmiotem dogłębnej debaty, o powrocie do tego, co jest kwintesencją naszego zawodu, czyli pracy w terenie – ogłosił Stephane Albouy, szef komitetu redakcyjnego Le Parisien.

Nie wykluczył, że informacje publikowane przez gazetę będą odnosiły się do wyników sondaży publikowanych przez inne media.

Albouy powiedział, że gazety powinny bardziej wsłuchać się w zarzuty „oderwania się od rzeczywistości” po tegorocznych porażkach, kiedy wyniki referendum ws. Brexitu i wyborów prezydenckich w USA, okazały się przeciwne do tego co sugerowała prasa wskazując na wyniki sondaży.

- Nie atakuję sondaży. Problemem jest to, jak korzystają z nich media – powiedział.