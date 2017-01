Pierwsza taka deflacja we Włoszech od 1959 r.

Spadek cen wyniósł 0,1 proc. wobec poziomu z 2015 r., wynika z danych opublikowanych przez krajowy instytut statystyczny Istat.

Już rok wcześniej wzrost cen był najniższy od dziesięcioleci, gdy wynosił zaledwie 0,1 proc.

Choć cały rok 2016 zakończył się w sumie na minusie, to jednak już w ostatnich miesiącach można było zaobserwować pewne odbicie. W listopadzie indeks CPI wzrósł mianowicie już o 0,1 proc. rok do roku, a w grudniu o 0,5 proc., co z kolei zaskoczyło analityków, którzy oczekiwali w ostatnim miesiącu wzrostu o 0,3 proc.