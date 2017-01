Ratunek dla Almy z Nowego Targu

Walne Almy, balansującej na granicy bankructwa sieci handlowej, podjęło bardzo ważne decyzje dla przyszłości spółki. Akcjonariusze przegłosowali emisję do 5,5 mln akcji po cenie 1 zł za papier. Emisja skierowana będzie do Tomasza Żarneckiego, przedsiębiorcy z Nowego Targu, do którego należy m.in. sklep E.Leclerc w tym mieście.

Inwestor ma objąć emisję do 31 stycznia. Oprócz objęcia akcji przedsiębiorca zobowiązał się także do udzielenia spółce pożyczki w wysokości 24 mln zł, która pozwoli pokryć koszty postępowania sanacyjnego. Jeśli postępowanie się powiedzie i Alma zdoła uratować się przed upadłością pożyczka może zostać skonwertowana na akcje.