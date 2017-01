Wartość inwestycji SSE ma wzrosnąć o 16 mld zł

Na mocy rozporządzeń prezes Rady Ministrów, które weszły w życie 30 grudnia 2016 roku, zmieniły się obszary SSE: wałbrzyskiej, warmińsko-mazurskiej, kostrzyńsko-słubickiej, katowickiej, mieleckiej, starachowickiej, pomorskiej i tarnobrzeskiej.

"Celem podjętych działań jest trwałe zwiększenie stopy inwestycji w dłuższej perspektywie i przy większym wykorzystaniu środków krajowych. Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wpłyną korzystnie na rozkwit wszystkich dziedzin życia gospodarczego w danym regionie. Będą stanowiły impuls rozwojowy, który przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki" – wskazał cytowany w środowym komunikacie wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

MR przedstawiło niektóre inwestycje planowane w regionach po zmianach granic SSE.

Resort szacuje, że w województwie śląskim łączna wartość planowanych projektów to 4,6 mld zł inwestycji i 28-40 tys. etatów. Jako przykłady podał plany inwestycje grupy Kopex w Bytomiu, zamierzającej uruchomić zakład produkcji infrastruktury szynowej, oraz projekt inwestycyjny Metalpol Węgierska Górka sp. z o.o. w Węgierskiej Górce, która chce wdrażać nowe technologie produkcji wysokojakościowych odlewów żeliwnych.

Na Podkarpaciu zainwestowanych ma być ok. 1,6 mld zł, a liczba planowanych miejsc pracy może wynieść 13-18 tys. "90 mln złotych chce zainwestować, m.in. firma MB Aerospace Rzeszów sp. z o.o., będąca czołowym dostawcą pierwszego szczebla precyzyjnych podzespołów do silników samolotowych i pochodnych od silników lotniczych" - wskazuje ministerstwo.

Na Mazowszu przewidywana wartość inwestycji może osiągnąć ok. 1,6 mld zł, co według MR pozwoli stworzyć od 15 tys. do 21 tys. miejsc pracy. "Przykładem jest projekt inwestycyjny firmy Zbyszko Bojanowicz sp. z o.o. S.K.A. w Białobrzegach. Wartość inwestycji osiągnie ok. 30 mln zł. Inwestycja spółki Zbyszko Bojanowicz oparta zostanie na kompleksowej rozbudowie zakładu, zwiększeniu mocy produkcyjnych i wdrożeniu wyników prac B+R zrealizowanych na zlecenie Grupy Zbyszko" - wyjaśnia ministerstwo.

Według MR, w województwie warmińsko-mazurskim największą inwestycją będzie Horizont Project Development sp. z o.o w Biskupcu. "Nowo utworzona spółka zadeklarowała nakłady w wysokości 789 mln zł. Inwestycja z branży przetwórstwa drewna pozwoli utworzyć 300 nowych miejsc pracy" - podkreślono. W Działdowie zaś spółka Steklarna Hrastnik Polska SA chce zbudować hutę szkła specjalizującą się w produkcji wysokogatunkowego szkła opakowaniowego klasy premium. Wartość inwestycji to 160 mln zł. Łącznie nowe inwestycje w tym województwie mogą sięgnąć ok. 1,6 mld zł i stworzyć od 6 tys. do 8 tys. miejsc pracy - dodaje ministerstwo.

W Policach (woj. zachodniopomorskie) powołana przez Grupę Azoty spółka PDH Polska SA planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego. "Będzie on obejmował instalację do produkcji propylenu technologią PDH, która jest jedną z najbardziej skomplikowanych instalacji procesowych i technicznych istniejących na świecie. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą blisko 1,5 mld zł, pracę znajdzie 65 osób. W wyniku zmian w całym województwie pracę znajdzie od 900 do 1200 osób. Wartość wszystkich inwestycji wyniesie 1,6 mld zł" - tłumaczy resort.

W województwie lubelskim inwestycje w wysokości ok. 1,6 mld zł pozwolą - według MR - na zatrudnienie 7-10 tys. osób. Tu jako przykład ministerstwo wskazuje budowę i uruchomienie nowego zakładu produkcji biokomponentów z odnawialnych źródeł energii w Chełmie firmy ALBATROS BIOKOM.

Na Opolszczyźnie przewidywane łączne nakłady inwestycyjne mogą osiągnąć 1,1 mld zł - wskazuje ministerstwo. Liczba planowanych miejsc pracy wyniesie od 5 tys. do 7,5 tys. W Otmuchowie np. powstanie najnowocześniejsza w Europie fabryka papieru firmy Viaregia sp. z o.o.; wartość inwestycji wyliczono na 439 mln zł.

Od 4 tys. do 6 tys. miejsc pracy powstanie w województwie łódzkim dzięki planom inwestycyjnym o wartości ok. 0,8 mld zł. Jednym z realizowanych projektów będzie przedsięwzięcie firmy Scanfil Poland sp. z o.o. w Sieradzu.

Na Pomorzu przewidywane nakłady inwestycyjne mogą osiągnąć 58 mln zł; powstanie tam od 500 do 700 nowych miejsc pracy. W Kwidzynie zainwestuje firma Lacroix Electronics sp. z o.o., która zajmuje się produkcją podzespołów elektronicznych, w szczególności dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej.

W woj. świętokrzyskim inwestycje o łącznej wartości ok. 200 mln zł mają przynieść od 1 tys. do 1,6 tys. miejsc pracy. Natomiast w Lubuskiem inwestycje łącznie mają sięgnąć 185 mln zł. Dzięki nim ma powstać tam od 2 tys. do 3 tys. nowych miejsc pracy. W Wielkopolsce zaś projekty inwestycyjne mogą osiągnąć ok. 600 mln zł i dać 4,5-6,5 tys. miejsc pracy. Jak podaje resort rozwoju, w Sierakowie np. rozbudowana ma zostać huta szkła.