Ciężarówka z ataku w Berlinie w niemieckim muzeum?

W zamachu z 19 grudnia zginęło 12 osób, w tym polski kierowca zabity przez islamskiego terrorystę, który następnie wjechał rozpędzoną ciężarówką w ludzi znajdujących się na jarmarku świątecznym.

Hans Walter Hütter, szef fundacji finansującej Haus der Geschichte podkreślił, że jest jeszcze zbyt wcześnie aby podejmować ostateczną decyzję. Jego zdaniem, musi upłynąć więcej czasu od tragicznych wydarzeń w Berlinie.



- Trzeba zaczekać na właściwy czas. Ale potem trzeba działać jak muzealnik, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie materialnego dziedzictwa przeszłości – powiedział Hütter. - Jeśli temat jest istotny społecznie, a w tym wypadku jest, wówczas należy to do naszej historii, czy tego chcemy, czy nie – dodał.



Hütter zwrócił uwagę, że muzeum w Bonn pokazuje już eksponaty związane z terroryzmem w Niemczech. Ma także eksponaty związane z zamachem terrorystycznym 11 września 2001 roku w USA. Zaznaczył, że z powodu wielkości w muzeum można by prawdopodobnie eksponować tylko część ciężarówki wykorzystanej do zamachu w Berlinie