Meksykańskie peso rekordowo słabe

Peso osłabło w środę do 21,289 za dolara. Przed zwycięstwem Trumpa w wyborach prezydenckich w USA w listopadzie notowano je po 18,60 za dolara. Następca Baracka Obamy w Białym Domu zapowiadał podczas kampanii wyborczej zaostrzenie polityki migracyjnej i działania protekcjonistyczne. To spowodowało, że wzrosły obawy pogorszenia kondycji gospodarki Meksyku. Ostatnim wydarzeniem, które pogłębiło zaniepokojenie, jest ogłoszenie, że Ford wycofał się z planu budowy fabryki aut w Meksyku, a zamiast tego zwiększy inwestycje w swoich amerykańskich zakładach. Wcześniej o taką decyzję apelował do władz spółki Donald Trump.