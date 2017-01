Dobry dzień złotego

USD/PLN



Złotówka umacnia się dziś najbardziej względem dolara amerykańskiego. Notowania USD/PLN kontynuują zatem ruch spadkowy z wczoraj i kurs omawianej pary znalazł się najniżej od początku roku. Sytuacja techniczna na notowaniach USD/PLN w dalszym ciągu nie uległa jednak żadnej zmianie. Od połowy grudnia buduje się na tej parze struktura wyglądająca obecnie na trójkąt rozszerzający (patrz wykres). Prawdopodobnie stanowi on korektę odbicia z 8 grudnia, a to sugeruje że ruch w górę będzie jeszcze kontynuowany na notowaniach USD/PLN w najbliższych tygodniach. Wczoraj kurs pozytywnie przetestował górne ograniczenie wspomnianego trójkąta, a obecnie znajduje się już blisko dolnego ograniczenia formacji. Wybicie z niej górą będzie oznaczać, że celem notowań będą ostatnie ekstrema z zeszłego roku – 4,28. Z kolei wybicie dołem pozwoli na ruch przynajmniej do poziomu 4,1060 (38,2% zniesienie odbicia z 9 listopada i minima z grudnia ubiegłego roku).



EUR/PLN



Notowania EUR/PLN kontynuują wykształcony 5 grudnia ruch w dół. Tym samym kurs znalazł się już we wnętrzu pierwszej strefy istotnych wsparć wyznaczanej przez 50 i 61,8% zniesienie sekwencji wzrostowej wykształconej w połowie sierpnia br. (4,35-4,38). Strefa ta powinna zostać utrzymana jeśli cofnięcie z ostatniego miesiąca ma być jedynie korektą wspomnianej sekwencji, a dzisiejsze zejście poniżej okolic 4,38 (szczyt z 2 września) zanegowało wariant, że korygujemy tylko impuls z 10 października.



Obecnie nie ma zatem jeszcze sygnałów zakończenia spadkowej korekty, która została wykształcona 5 grudnia, gdy notowania dotarły do poziomu bardzo istotnego oporu w postaci ekstremów z 2016 roku (wyznaczonych w styczniu i w czerwcu pozytywnie przetestowanych) – 4,5040. Jego pozytywny test skutkował wygenerowaniem ruchu spadkowego.