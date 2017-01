UBS: rynek byka w USA potrwa, ale to jego ostania faza

S&P500 potroił swoją wartość od 2009 roku. Riesner i Muller uważają, że obecnie mamy do czynienia na rynku z ostatnią, piątą falą opisywaną przez Teorię Fal Elliotta. Jej szczyt nastąpi w okresie następnych 6-18 miesięcy. Zwykle w ostatniej fazie rynku byka rośnie zmienność, a biorąc pod uwagę, że nastroje inwestorów wydają się „nadmiernie bycze”, a akcje spółek w USA są „wykupione” po wzrostach z ostatnich dwóch miesięcy, amerykański rynek akcji może doświadczyć wyraźnego spadku w pewnym momencie w styczniu, zanim dojdzie do ostatniej szarży wzrostowej latem tego roku, przekonują analitycy UBS.

Ich prognoza szczytu S&P500 podczas ostatniej, 5 fali Elliotta, to 2400-2500 pkt. Potem ma nastąpić spadek wartości indeksu w ramach długotrwałej korekty.

Niedawne cotygodniowe badanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pokazało, że odsetek badanych, którzy deklarowali „neutralną” perspektywę rynku spadł w grudniu do poziomu nie widzianego od 2014 roku. Analitycy UBS uważają, że sugeruje to iż inwestorzy wykazują „skrajne przekonanie” co do oceny 2017 roku, a tak „bycza” postawa będzie problemem dla rynku w tym roku.