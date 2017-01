Summers: to gorsze niż „voodoo ekonomia”

Peter Navarro, profesor ekonomii wybrany przez Trumpa do Rady ds. Handlu Białego Domu, i Wilbur Ross, miliarder wskazany jako Sekretarz Handlu opublikowali latem ubiegłego roku tekst, w którym przekonują, że USA mogą uzdrowić sytuację w handlu międzynarodowym i zrównoważyć budżet kraju. Przekonywali, że potrzebne jest m.in. obniżenie podatków dla firm, co spowoduje powrót pieniędzy do USA i zwiększenie inwestycji w miejsca pracy. Wskazywali na konieczność zmniejszenia o 10 proc. regulacji nałożonych przez państwo. Twierdzili, że możliwa jest likwidacja 500 mld USD deficytu USA w wymianie handlowej przez renegocjowanie umów z różnymi krajami. Wskazywali na konieczność zwiększenia produkcji w sektorze energii, m.in. przez pozwolenie na więcej odwiertów i większe wykorzystanie węgla.



- Tekst Navarro-Rossa wykracza nawet poza voodoo ekonomię – oświadczył Summers. - Przedstawione dotychczas argumenty tak mocno odbiegają od zwykłego, odpowiedzialnego myślenia ekonomicznego, że są ekonomicznym odpowiednikiem kreacjonizmu – dodał.



Summers, który jest Demokratą, nie zgadza się z planem Navarro-Rossa, a szczególnie twierdzeniem, że obniżenie podatków dla firm skłoni je do inwestowania i tworzenia miejsc pracy w USA. Jego zdaniem, zarobią tylko inwestorzy, a nie pracownicy.



- Rzeczywistość jest taka, że pieniądze wracające do kraju będą wykorzystane do wypłaty dywidend, wykupu akcji, fuzji i przejęć, do zmian na finansowej szachownicy – powiedział Summers. - To złudne zakładać, że będzie znaczący wzrost i inwestycji kapitałowych w konsekwencji tej repatriacji pieniędzy – dodał.