URE obniżył cenę gazu dla PGNiG w taryfie detalicznej o 7 proc.

URE zdecydował, że "uśredniona obniżka ceny za paliwo gazowe w taryfie detalicznej w stosunku do dotychczasowej taryfy spółki PGNiG Obrót Detaliczny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,0 proc." - czytamy w komunikacie.



Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian.



Nowa taryfa będzie obowiązywać do końca marca 2017 r.



PGNiG Obrót Detaliczny sprzedaje gaz do ponad kilku milionów klientów, głównie gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm.