Ruszyła produkcja w „Gigafactory” Tesli

Fabryka, w której partnerem amerykańskiej spółki jest japoński Panasonic, produkuje cele akumulatorów, które mają być wykorzystywane w produktach Tesli magazynujących energię. W niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w akumulatorach napędzających elektryczne auto Model 3, którego sprzedaż ma ruszyć pod koniec tego roku.



Tesla zapowiedziała, że do 2018 roku „Gigafactory” będzie produkowała cele akumulatorów litowo-jonowych o łącznej energii 35 GWh rocznie, co według spółki jest bliskie energii wszystkich pozostałych akumulatorów produkowanych na całym świecie w tym samym czasie.



Spółka chce sprzedawać 500 tys. aut elektrycznych rocznie i stawia przede wszystkim na Model 3, którego cena, 35 tys. USD, jest o połowę niższa od ceny obecnego flagowego Modelu S. Aby to było realne musiała uruchomić produkcję tańszych akumulatorów. W 2016 roku Tesla sprzedała 76230 samochodów.