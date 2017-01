Analitycy: Amerykanie kupili rekordowo dużo aut w 2016 r.

Jak przewidują eksperci firmy konsultingowej LMC Automotive i witryny Edmunds.com, na którą powołuje się AP, w 2016 roku Amerykanie kupili 17,5 mln aut, czyli może zostać pobity rekord sprzedaży z 2015 r., gdy amerykańscy klienci kupili 17,47 mln nowych samochodów.



Wzrostowa tendencja może zostać przełamana dopiero w 2017 roku, bo jak prognozuje National Automobile Dealers Association sprzedaż za ten rok "obniży się do 17,1 mln pojazdów w wyniku wzrostu stóp procentowych i cen aut". Zdaniem ekspertów tej organizacji coraz więcej nabywców ubiega się o kredyt na dłuży okres, co oznacza, że na zakup kolejnego samochodu nie zdecydują się zbyt szybko.



Na razie jednak, jak podkreśla AP, rynek nowych samochodów trzyma się w Stanach Zjednoczonych mocno. Sprzedaż Nissan Motor Co. na amerykańskim rynku wzrosła w 2016 roku o 5 proc. - do rekordowej liczby 1,5 mln pojazdów. Ford Motor Co. sprzedał w zeszłym roku 2,6 mln aut (wzrost o niespełna 1 proc.), a Fiat Chrysler utrzymał wskaźnik na poziomie 2,2 mln sztuk.



Mniej nabywców znalazły natomiast samochody produkowane przez General Motors Co. Według danych amerykańskiego koncernu jego sprzedaż rok do roku spadła o 1,3 proc. - do ponad 3 mln (m.in. z powodu cięć w mało opłacalnej sprzedaży do wypożyczalni samochodów). W dół poszła też sprzedaż Toyota Motor Corp. - do 2,4 mln aut (spadek o 2 proc.) i Volkswagena - do 322,948 sztuk (o 8 proc.). Do niższych wyników tego ostatniego koncernu przyczynił się - jak przypomina AP - skandal związany z zaniżaniem wyników emisji spalin.



Najlepiej sprzedającym się samochodem w segmencie nowych aut pozostał w 2016 roku - jak podaje AP - pickup Forda serii F (820,799 sprzedanych sztuk).