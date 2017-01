Prezes Volkswagena nie pojawi się w Detroit

Nieobecność Muellera i innych wysokich rangą menedżerów Volkswagena w salonie w Detroit tłumaczy się chęcią uniknięcia problemów krótko przed możliwym zawarciem ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA w sprawie fałszowania pomiaru emisji spalin w autach niemieckiego koncernu. We wrześniu 2015 roku temu w USA wybuchł skandal po ujawnieniu tej afery. Krótko potem podczas salonu w Detroit na początku 2016 roku Mueller stwierdził, że Volkswagen nie kłamał kiedy zapytano go po raz pierwszy o nieprawidłowości dotyczące pomiaru spalin. Wywołało to falę krytyki w mediach, która według ekspertów utrudniła później spółce rozmowy z przedstawicielami władz USA.