Na Wall Street wzrosty, ale rekordy nie padły

Amerykańskie rynki akcji kontynuowały wzrosty na drugiej sesji roku. W jej pierwszej części inwestorzy kupowali akcje spółek dostarczających dobra konsumpcyjne, które relatywnie słabo reagowały na rajd powyborczy w USA. Drożały także akcje spółek motoryzacyjnych po dobrych wiadomościach o sprzedaży aut w grudniu. W drugiej części sesji, po publikacji „minutes” z grudniowego posiedzenia FOMC, wzrosty indeksów utrzymały się pomimo sygnału o możliwości szybszego tempa podwyżek stóp w USA. Dla inwestorów ważniejsze okazało się to, że uczestnicy posiedzenia mówili o możliwości przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w USA po ewentualnym wprowadzeniu stymulacji fiskalnej. Potwierdziło to oczekiwania, że taki może być efekt działań zapowiedzianych przez Donalda Trumpa. Słabł dolar, co wywołało wzrost cen na rynku towarowym, gdzie zdrożało m.in. złoto i ropa, która taniała przez poprzednie trzy sesje. Rentowności obligacji USA zmieniły się niewiele, choć po „minutes” spadały.

Na zamknięciu rosła wartość indeksów 8 z 10 głównych segmentów S&P500. Najmocniej drożały akcje spółek materiałowych (1,4 proc.), dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (1,3 proc.) i spółek finansowych (0,9 proc.). Najsłabiej na tle rynku wyglądali dostawcy dóbr codziennego użytku (0,1 proc.) oraz spółki telekomunikacyjne oraz z segmentu energii (po -0,3 proc.). Na zamknięciu drożało 83 proc. spółek z S&P500 i 16 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej rosły kursy Nike (2,1 proc.), Walt Disney Company (1,3 proc.) i IBM (1,2 proc.). Najmocniej staniały spółka ubezpieczeniowa Travelers Companies (-0,5 proc.), koncern naftowy Exxon Mobil (-1,1 proc.) i gigant IT Cisco Systems (-1,4 proc.).