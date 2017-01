Chiny zainwestują 361 mld USD w OZE

Planowane inwestycje przyczynią się do powstania ponad 13 mln nowych miejsc pracy, ogłosił chiński Krajowy Urząd Energii w dokumencie, który zawiera plan rozwoju sektora energii do końca 2020 roku. Jego realizacja oznaczałaby, że 15 proc. energii konsumowanej w Chinach na koniec 2020 roku pochodziłoby z odnawialnych źródeł energii. Prawie połowa zainstalowanych w „pięciolatce” nowych mocy produkcji energii elektrycznej miałaby wykorzystywać z OZE.

To kolejny sygnał wskazujący na odchodzenie Chin od wykorzystania paliw kopalnych. W grudniu Krajowa Komisja Rozwoju i Reform, zajmująca się planowaniem polityki gospodarczej, zapowiedziała przeznaczenie 1 bln juanów na energię słoneczną, której produkcja ma wzrosnąć pięciokrotnie. Eksperci szacują, że oznacza to budowę ok. 1 tys. dużych elektrowni słonecznych. Około 700 mld juanów Chiny chcą przeznaczyć na farmy wiatrowe, a 500 mld juanów na hydroelektrownie, wynika z deklaracji Komisji.