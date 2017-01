PLN coraz mocniejszy, potencjalna korekta na USD

Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,3631 PLN za euro, 4,1348 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0660 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,1024 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,736% w przypadku papierów 10-letnich.



Ostatnie kilkanaście godzin handlu przyniosło nam mocniejszego PLN na większości zestawień. Zgodnie z projekcją kurs EUR/PLN testuje obecnie okolice 4,3650 PLN, które jako teoretyczne wsparcie powinno ograniczyć dalszą aprecjację. Odreagowanie na PLN, oraz innych walutach EM, stało się możliwe za sprawą wygenerowania lokalnej korekty na wycenie dolara amerykańskiego. Wczorajsza publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia FOMC okazała się być zbyt mało „jastrzębia” aby utrzymać dolara przy 14-letnich maksimach. Dodatkowo na rynku powoli obserwujemy realizację zysków na USD przed zaprzysiężeniem D.Trump’a. Wielu inwestorów obawia się, iż wcześniejsze plany i deklaracje zostaną zmodyfikowane ograniczając perspektywy skokowego podbicia wskaźników inflacyjnych w USA. Scenariusz ten (korekta na wycenie USD) byłby korzystny dla PLN oraz innych walut EM. Dodatkowo lokalnie obserwujemy relatywnie dobre nastroje wokół polskich aktywów (odreagowanie na GPW i PLN), co częściowo można tłumaczyć m.in. ostatnimi dobrymi danymi makro. Lokalnie inwestorzy czekają na 13.01 kiedy agencje Fitch oraz Moody’s dokonają rewizji polskiego ratingu – samo ryzyko obniżki (oceny lub perspektywy) wydaje się być jednak ograniczone.



W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju. MF przeprowadzi aukcję długu o wartości 3-5 mld PLN, a NBP poda dane dot. wartości aktywów rezerwowych za grudzień. Szeroki kalendarz makro na dziś zawiera głównie wskazania z USD, gdzie poznamy m.in. odczyt ADP, wnioski o zasiłek czy PMI i ISM dla usług.



Z rynkowego punktu widzenia kwotowania EUR/PLN dotarły do okolic wsparcia na 4,3650 PLN, które powinno ograniczyć dynamikę aprecjacji PLN. W przypadku innych zestawień warto wspomnieć o wybiciu dołem z konsolidacji na CHF/PLN, co teoretycznie może przynieść test okolic 4,0125-4,03 PLN.