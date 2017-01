Rekordowy kurs bitcoina

Istniejąca od ośmiu lat kryptowaluta notowana była w środę po 1140,64 USD. To oznacza pobicie rekordu z listopada 2013 roku, kiedy za bitcoina płacono w 1137 USD.

Wzrost notowań bitcoina w ostatnim czasie tłumaczony jest zwiększeniem ograniczeń przepływu kapitału w szeregu krajów, m.in. Chinach, Indiach czy Wenezueli. Skłania to ich mieszkańców do szukania sposobów obejścia restrykcji i chronienia swoich oszczędności. Dodatkowo wartość bitcoina rośnie w związku z coraz większym zainteresowaniem wirtualną walutą ze strony inwestorów.

- Wygląda na to, że coraz więcej ludzi ma zaufanie do tej waluty – powiedział Marco Streng, szef Genesis Mining, spółki zajmującej się „wykopywaniem” bitcoina. – Widzą korzyści płynące z bitcoina i innych krypto walut. To niechybnie przyspieszy wzrost całej gospodarki – dodał.