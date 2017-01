Liczba Szwedów może wkrótce przekroczyć 10 mln

Statystycy prognozują, że w 2024 roku liczba Szwedów przekroczy 11 mln. Podkreślają, że to będzie najszybciej zyskany milion Szwedów w historii. Będzie to możliwe głównie dzięki imigracji, ale rosnąca liczba urodzeń w kraju także przyczyni się do tego fenomenu.

Wzrost liczby ludności Szwecji to dobry prognostyk dla jej gospodarki.

- Wzrost liczby ludzi w wieku produkcyjnym pomoże przeciwdziałać rosnącemu obciążeniu z tytułu wzrostu odsetka osób starszych – powiedziała Anna Breman, główna ekonomistka Swedbanku.

Obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią 20 proc. populacji Szwecji. Do 2060 roku odsetek ten wzrośnie do 25 proc.