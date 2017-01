Juan mocno drożeje poza chińskim rynkiem

W Hongkongu juan umacniał się w czwartek o 1 proc., co zwiększyło dwudniowy wzrost jego kursu o 2,3 proc. To największy skok od 2010 roku, kiedy zaczynają się dane. Stopa depozytowa overnight w Hongkongu sięgnęła rekordowych 80 proc., a różnica między kursami wymiany juana w Chinach kontynentalnych i poza nimi była największa od 2010 r.

Bloomberg informował wcześniej, że władze Chin zachęcały państwowe firmy do sprzedaży zagranicznych walut. Inwestorzy zmniejszają pozycje na umocnienie dolara po doniesieniach podkreślających determinację władz Chin w sprawie wsparcia kursu juana, donosi Societe Generale. Władze w Pekinie ostatnio uruchomiły szereg działań, które zacieśniały kontrolę nad rynkiem walutowym.

- Biorąc pod uwagę ostatnie zwiększenie kontroli nad kapitałem, możliwości dla instytucji krajowych i detalistów wyprowadzenia z kraju gotówki zmniejszyły się – powiedziała Becky Liu, strateg rynku walutowego w Standard Chartered w Hongkongu. – Widać niedostateczną podaż juana – dodała.

Oznaką malejącej dostępności juana jest to, że HSBC Holdings podwyższył trzymiesięczną stopę depozytową juna z 1,8 do 2,85 proc. Koszt pożyczek juana overnight wzrósł w Hongkongu o 21,4 pkt procentowe, najmocniej od stycznia 2016 roku.

Andy Ji, strateg walutowy Commonwealth Bank of Australia z Singapuru uważa, że umocnienie juana na rynkach offshore będzie krótkotrwałe, bo władze monetarne Hongkongu mogą szybko zwiększyć dostępność chińskiej waluty. Analitycy ankietowani przez Bloomberga uważają, że kurs wymiany juana w Chinach spadnie o 3,6 proc. do końca tego roku do 7,15 za dolara.

- Fundamentalne powody stojące za deprecjacją, jak odpływ kapitału i obawy dotyczące polityki wobec Chin prezydenta Trumpa, nie zmieniły się - powiedział Qi Gao, strateg walutowy Scotiabanku w Singapurze.