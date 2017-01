Rafalska: w tym roku na realizację Programu Senior Plus - 30 mln zł

Dzięki dofinansowaniu z programu taki dom został utworzony pod koniec zeszłego roku w Witnicy w Lubuskiem. W czwartek w uroczystości jego otwarcia wzięła udział m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Program Senior Plus na lata 2015-20 (znany wcześniej jako Senior–Wigor) przewiduje dofinansowanie do organizacji tego typu placówek, a także do ich późniejszego utrzymania. W przypadku samej inwestycji wysokość dofinansowania może sięgnąć 80 proc. kosztów.

W 2015 r. z programu wypłacono samorządom 25 mln zł. W 2016 r. wsparcie otrzymało 146 samorządów. Było to łącznie 40 mln zł. Na tworzenie domów przyznano dotacje 49 samorządom, a dofinansowanie do funkcjonowania placówek utworzonych w 2015 r. otrzymało 97 samorządów.

W 2016 r. w woj. lubuskim tego typu placówka powstała także w Skwierzynie.

"Celem tych placówek jest podnoszenie jakości życia osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i udzielanie wsparcia (...). Cieszę się, że samorządy włączają się w tą inicjatywę, ponieważ nie jest możliwe budowanie tego systemu wsparcia bez ich udziału. Nie zrobi się tego centralnie. Może to zrobić samorząd lokalny, który ma dobrze rozpoznanie potrzeb swoich społeczności, szczególnie seniorów" - powiedziała Rafalska.

Dodała, że przy niżu demograficznym i starzeniu się polskiego społeczeństwa dobra opieka nad seniorami to konieczność.

"W naszym wspólnym społecznym interesie jest zrobienie wszystkiego, aby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, zmobilizowane, zdrowe, bo to jest nie tylko w interesie tych osób, ale również w interesie samorządów i tych, którzy wiedzą, że koszty społeczne leczenia, pobytu w szpitalu, pobytu w domach pomocy społecznej są wielokrotnie większe, nie mówiąc już o tym, że starsze osoby nie mogą czuć się wykluczone" - dodała minister.

Witnica na uruchomienie Dziennego Domu Senior–Wigor otrzymała z rządowego programu niemal 219 tys. zł, co stanowiło 80 proc. kosztów inwestycji. Władze Witnicy planują starać się o częściową refundację kosztów pobytu seniorów w tym domu, co przewiduje program.

Minister wyraziła zadowolenie, że tego typu placówki powstają także w małych miejscowościach, gdzie – jak wskazała – oferta dla seniorów jest znacznie skromniejsza niż w dużych miastach.

"Jeśli odpowiadają na nasz rządowy program właśnie takie małe miejscowości jak Witnica i powstają placówki dla 20-30 osób, to jest to realizowanie tego głównego celu, którym jest też dostępność do tego typu usług (...). Zachęcam małe samorządy, żeby korzystały z tego programu, żeby się nie bały. Być może będziemy ten program na tyle modyfikować, by wzrastała wysokość dofinansowania do pobytu uczestnika, może to będzie zachętą dla samorządów" - powiedziała Rafalska.

"Wiemy, że seniorzy już swoje wypracowali dla społeczeństwa i myślę, że należy im się takie miejsce dogodne, w którym będą mogli, oprócz otrzymania ciepłego posiłku, porozmawiać, wspólnie zintegrować, ale skorzystać także z pomocy fizjoterapeuty, psychologa czy psychiatry" - mówił burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski.

Witnicki dom Senior-Wigor znajduje się w zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach po Zakładzie Rehabilitacji. Jest czynny od godz. 7 do 15. Obecnie przychodzi do niego ok. 12 osób, ale ta liczba ma zwiększyć się do 20.

Na 330 metrach kwadratowych znajduje się m.in. pokój dzienny, pracownia do terapii zajęciowej z aneksem kuchennym, gabinet pielęgniarki, psychologa i pedagoga. W domu jest sala relaksu, a dla aktywnych oraz potrzebujących rehabilitacji przygotowano salkę rehabilitacyjną ze sprzętem sportowym.

"Dla mnie ten dom jest potrzebny. Jest gdzie spędzić czas, porozmawiać, a w domu w okna tylko patrzę. Tutaj chętnie przychodzę. Bardzo mi się podoba, tylko żeby zdrowie jeszcze lepsze było" - powiedziała PAP witniczanka Władysława Kobylańska.

Zgodnie z założeniami rządowego programu, w zajęciach w tego typu placówkach może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 60. rok życia i nie pracuje.

"My dodatkowo w Witnicy dajemy pierwszeństwo osobom samotnym oraz najbiedniejszym. Dom ma służyć seniorom z całej gminy, nie tylko z miasta" - powiedział PAP kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy Tomasz Taupa.

Podczas czwartkowego otwarcia domu w Witnicy propagowano akcję "Koperta Życia". Seniorzy otrzymali koperty, a w nich łatwy do wypełnienia formularz nt. stanu zdrowia, który w sytuacjach zagrożenia pomoże udzielić im skuteczniejszej pomocy. Zgodnie z ideą akcji "Koperta Życia" powinna znajdować się w lodówce, a na niej informująca o tym naklejka.

Zgodnie z zapowiedziami MRPiPS w 2017 r. wraz ze zmianą nazwy, wprowadzono kilka innych zmian w programie Senior Plus; dotyczą m.in. kwot dofinansowań oraz standardów lokalowych.