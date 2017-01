Austria chce limitu uchodźców dla wszystkich państw UE

Limit dla całej UE miałby się składać z limitów dla każdego z państw Unii, co – jak podkreśla „Bild” - zmusiłoby każde z tych państw do „zdefiniowania granicy swoich możliwości” przyjmowania uchodźców.

"Chodzi o to, żeby skończyć z błędną polityką azylową UE - podkreślił Doskozil. - Wszyscy musimy uczciwie powiedzieć, że możliwości przyjmowania (uchodźców) w UE są ograniczone".

Wskazał, że potrzebny jest „uporządkowany system legalnego przybywania do UE uprawnionych do otrzymania azylu”. Składanie wniosków o azyl powinno być w przyszłości możliwe wyłącznie poza granicami Unii. Dopiero po uzyskaniu azylu uchodźca mógłby wjechać do UE.

Koncepcja austriackiego ministra obrony przewiduje zorganizowanie w krajach trzecich unijnych ośrodków dla ubiegających się o azyl. Do takich ośrodków powinni też być kierowani uchodźcy ratowani na Morzu Śródziemnym. W „strefach ochronnych” przy takich ośrodkach powinno się też umieszczać nielegalnych imigrantów, których odesłanie do ich krajów nie byłoby możliwe.

„Państwa UE, a nie organizacje przemytników ludzi, decydowałyby o tym, kto może wjechać do Unii” - powiedział Doskozil, akcentując konieczność skutecznej ochrony granic zewnętrznych UE.

Rząd Austrii zamierza wkrótce przedstawić tę koncepcję w Brukseli.