Rekordowy Nasdaq

Inwestorzy pozbywali się udziałów w bankach, które mają znaczący udział w indeksach. Zdaniem coraz większej liczby analityków, rynek akcji znalazł się w górnym obszarze prognoz i należy się liczyć z wyraźniejszą, choć może niezbyt bolesną korektą po dwumiesięcznym rajdzie.

Na parkiet trafiła spora dawka danych. Najważniejsze to spadek liczby tzw. nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu do 235 tys., co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od oczekiwań ekonomistów.

Słabej za to wypadł raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym (poza rolnictwem), które w grudniu wzrosło o 153 tys. podczas gdy prognozy zakładały wynik na poziomie 170 tys.

Z kolei wskaźnik ISM dla usług nie zmienił się względem listopada i pozostał na poziomie 57,2 proc.

Siedem z 11 głównych sektorów wchodzących w skład indeksu S&P500 notowało przecenę, najmocniejsza była udziałem branży finansowej i przemysłowej.

Szczególnie słabo prezentowały się walory Macy’s (zniżkowały momentami o 14 proc.) oraz Kohl’s (20 proc.). Obaj przedstawiciele branży handlowej, obniżyli swoje prognozy finansowe.

Na finiszu sesji na czerwono świeciły indeksy DJ IA (tracąc 0,22 proc.) i S&P500 (-0,08 proc.). Przed korektą wybronił się natomiast Nasdaq zwyżkując o 0,20 proc. i ustanawiając nowy rekord.