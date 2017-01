MR: rejestracja w ewidencji i identyfikacji działalności gospodarczej - bezpłatna

Resort reaguje w ten na próby wyłudzenia przez podszywających się pod CEIDG przestępców lub wezwania do zapłaty za wpis do rejestrów komercyjnych.



W czwartek Ministerstwo Rozwoju poinformowało PAP, że według stanu na 30 grudnia 2016 r. do Prokuratury Krajowej przekazało łącznie 246 spraw od przedsiębiorców, którzy otrzymali pisma i emaile z takimi wezwaniami. Tylko w grudniu wpłynęło 35 zgłoszeń, a ich ilość rośnie - zaobserwował resort.



Ponadto 15 grudnia MR otrzymało zawiadomienie z prokuratury regionalnej w Warszawie, informujące o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu podmiotów, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy 13-14 grudnia 2016 r. otrzymywali emaile z wezwaniami do zapłaty 375 zł za nieuiszczenie opłaty za wpis do CEIDG, a nadawcy poczty podszywali się pod Ministerstwo Rozwoju.



"Treść wiadomości email, w przeciwieństwie do działań innych +rejestrów prywatnych+, nie informowała o fakultatywności dokonania opłaty. Miała ona inny charakter. Treść ta, z pewnością nie stanowiła oferty komercyjnej, a była jawnym, bezprawnym działaniem" - wyjaśniało MR.



Fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej przestępcy zazwyczaj próbują wyłudzić od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Oprócz tego na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów, ale wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i ma charakter czysto informacyjny czy reklamowy.



CEIDG jest jedynym oficjalnym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych.



MR przypomina, że każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do ewidencji jest bezpłatny. Ponadto komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG.



Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na głównej stronie internetowej CEIDG, a także na stronach resortu i serwisie biznes.gov.pl.



Komunikaty ponadto rozpowszechniają urzędy, z którymi przedsiębiorcy mają częsty kontakt, np. urzędy gmin i urzędy skarbowe.



"Ministerstwo Rozwoju podejmuje różne działania, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat. Naszym celem jest zabezpieczenie interesu przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat. Zgłoszenia, które przesyłają nam firmy, przekazujemy prokuraturze" - tłumaczy resort.



Dodaje, że do przedsiębiorców oraz urzędników skierowane zostały również wiadomości z ostrzeżeniem i prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez nie rejestrów. Ponadto, w systemie CEIDG wprowadzone zostały zmiany, które utrudniają filtrowanie bazy danych według kryteriów, którymi posługiwały się prywatne rejestry - zaznacza.



Ministerstwo Rozwoju przypomina, iż wykorzystuje także różne kanały komunikacji, w tym media społecznościowe, by przestrzec przedsiębiorców przed oszustami i opłatami.



"Wszystkim przedsiębiorcom zalecamy uważną lekturę pism pochodzących z komercyjnych rejestrów. Osoby, które czują się poszkodowane, mogą osobno złożyć zawiadomienie do prokuratury" - dodaje MR.



CEIDG to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal ma ułatwić prowadzenie firmy, dzięki niemu można m.in. założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. Skierowany jest do przedsiębiorców, osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą oraz osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.



MR publikuje swoje ostrzeżenia na stronach CEIDG. Zastrzega tam, iż nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zaleca przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.