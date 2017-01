Bułgaria: Setki miejscowości bez prądu po ataku zimy

W pięciu okręgach na północnym wschodzie kraju, gdzie wieje silny wiatr i tworzą się zaspy, zamknięto wszystkie drogi. Sparaliżowany jest region warneński.



Minister energetyki Temenużka Petkowa poinformowała, że w zachodniej części kraju bez prądu jest 116 miejscowości, łącznie 29 tys. gospodarstw. Trudniejsza jest jednak sytuacja w północno-wschodniej części Bułgarii, gdzie przerwane zostały dostawy prądu do 658 wiosek i małych miejscowości.



Władze od kilku dni przestrzegały obywateli, by unikali podróży samochodem w piątek i w najbliższy weekend. Wprowadzono ograniczenia dla dużych pojazdów, które w trudnych warunkach mogłyby zablokować drogi.



Zamknięte są wszystkie przełęcze pod górę Stara Płanina, która dzieli kraj na część północną i południową. Według najnowszych informacji nieczynne są przejścia graniczne z Grecją.



W piątek i w nocy z piątku na sobotę spodziewane są silne mrozy, przewiduje się, że temperatury spadną do ok. minus 20 stopni Celsjusza.