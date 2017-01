Ceny ropy idą w górę, Saudowie i Katarczycy będą wypełniać porozumienie OPEC

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 54,25 USD, po wzroście 0,9 proc.



Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zwyżkuje o 0,9 proc. do 57,41 USD za baryłkę.



1 stycznia 2017 r. rozpoczęło się zmniejszanie dostaw ropy na globalne rynki paliw. Produkcja ropy przez OPEC i kraje niezrzeszone w kartelu będzie niższa o ok. 1,8 mln baryłek ropy dziennie.



W czwartek źródła agencyjne podały, iż Arabia Saudyjska "w pełni" zastosuje się do zapisów zawartego w minionym roku porozumienia w ramach OPEC. Zgodnie z nim Saudowie mają ograniczyć wydobycie o 486 tys. baryłek dziennie (b/d) do 10,058 mld b/d.



W piątek natomiast na rynek napłynęły informacje, iż Katarczycy zamierzają zmniejszyć produkcję surowca w I kwartale 2017 r. w większym stopniu niż oczekują tego członkowie kartelu. Nieznana jest jednak skala tej redukcji. W listopadzie Katar zobowiązał się do ograniczenia wydobycia o 131 tys. b/d do 2,707 mln b/d.



W czwartek napłynęły zaskakujące dla inwestorów dane o zapasach ropy w amerykańskich magazynach.



Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 7,05 mln baryłek. Oczekiwano tymczasem spadku o 2 mln baryłek. Mocno wzrosły natomiast rezerwy paliw destylowanych, - o 10,05 mln baryłek, oraz zapasy benzyny - o 8,31 mln baryłek.