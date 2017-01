Kolejny flirt z 20 tys. pkt

Ostatecznie na finiszu sesji wskaźnik największych amerykańskich blue chipów zyskiwał 0,33 proc. zamykając się na poziomie 19964,28 pkt. Indeks szerokiego rynku rósł o 0,35 proc., zaś technologiczny Nasdaq drożał o 0,60 proc.

Wpływ na zachowanie inwestorów podczas piątkowych notowań miały m.in. dane makro, których cała seria trafiła w piątek na rynek.

Te z rynku pracy miały mieszany charakter. Z jedno bowiem strony amerykańska gospodarka w sektorze pozarolniczym stworzyła w grudniu 156 tys. miejsc pracy, znacznie mniej niż oczekiwano (177 tys.), a stopa bezrobocia zwiększyła się do 4,7 proc., ale za to wzrost średniego wynagrodzenia (o 0,4 proc. w grudniu i 2,9 proc. w skali roku) okazał się najwyższy od czerwca 2009 r. A to może być nowy pretekst dla Fed w temacie podwyżek stóp procentowych.

Mocniej niż oczekiwano (do 45,2 mld USD) wzrósł deficyt handlowy USA w listopadzie. Niepokojące sygnały napłynęły też ze strony danych o zamówieniach w przemyśle i na dobra trwałego użytku. W obu przypadkach odnotowano spadek, choć pokrywający się z projekcjami.

W skali tygodnia indeks DJ IA zyskał 1 proc. S&P500 1,7 proc. a Nasdaq 2,6 proc.