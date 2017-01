Będzie łatwiej ogłosić upadłość

W 2016 roku upadłość konsumencką ogłosiło już niemal 4,3 tys. Polaków. Z danych zebranych przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska wynika, że jest to o 85 proc. więcej niż 2015 roku. Prawnicy zgodnie podkreślają, że upadłości mogłoby być jeszcze więcej, gdyby sądy sprawniej rozpatrywały wnioski.



Tego typu uwagi trafiły też do Ministerstwa Sprawiedliwości, które postanowiło bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu ustawy po już kolejnej nowelizacji, obowiązującej od początku 2016 roku.



"19 grudnia minister sprawiedliwości powołał zespół do przygotowania zmian w zakresie upadłości konsumenckiej" - mówi główny specjalista z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji resortu Milena Domachowska. Jak dodaje, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pracuje nad ostateczną wersją raportu po analizie postępowań upadłościowych konsumentów na podstawie przepisów obowiązujących od 31 grudnia 2015 roku.



Resort nie podaje w jakim kierunku mogą pójść zmiany, ale środowisko spodziewa się kolejnej liberalizacji.