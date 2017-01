Polski grafen już w sprzedaży

Dotychczas wytwarzano mniejsze arkusze 3 x 30 cm. Dzięki naukowcom z ITME, którzy zdobyli doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych, obecnie możliwa jest produkcja grafenu wielkopowierzchniowego.



Grafen może mieć bardzo bogate zastosowanie, m.in. w elektronice, motoryzacji, przemyśle zbrojeniowym, a także w medycynie i ochronie środowiska.



Można go wykorzystać do produkcji paneli słonecznych, a także wysokowydajnych akumulatorów służących do magazynowania energii. To niezwykle ważne w kontekście rządowych planów związanych z rozwojem elektromobilności - podkreśla "Gazeta Polska Codziennie".