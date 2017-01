Australia oczekuje dramatycznego spadku cen rudy żelaza

Rząd Australii spodziewa się spadku cen rudy żelaza do 46,70 USD za tonę. Obecnie sięga ona 80 USD, co analitycy tłumaczą wzrostem popytu w Chinach. Australijski Departament Przemysłu, Innowacji i Nauki przekonuje jednak, że ten popyt nie utrzyma się przez najbliższe lata. Obniżył prognozę eksportu rudy żelaza o 2 proc. do 832,2 mln ton w roku fiskalnym 2016-2017.

Australia jest największym na świecie dostawcą rudy żelaza. Na początku ubiegłego roku rząd prognozował, że jej cena będzie sięgać 44,10 USD za tonę, ale niespodziewany wzrost popytu z Chin wyniósł ją do poziomu powyżej 80 USD.