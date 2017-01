SNB oczekuje 24 mld CHF zysku

Udział posiadanych przez SNB rezerw walutowych we wspomnianej kwocie sięgnął ponad 19 mld CHF, zaś wzrost wartości rezerw złota zasilił zysk kwotą 3,9 mld CHF. Według wstępnych szacunków, pozwoli to SNB wypłacić dywidendę rzędu 15 CHF na akcję i przeznaczyć co najmniej 1 mld dla rządu i kantonów.

Ostateczne rezultaty za 2016 r. zostaną przedstawione 6 marca. Zapowiadają się one, jako drugie najlepsze w historii szwajcarskiej instytucji (w 2014 r. niemal 40 mld zysku), która z kolei zamknęła 2015 r. rekordową stratą rzędu 23,3 mld CHF. Była ona wynikiem strat poniesionych na rezerwach walutowych po spektakularnym wzroście notowań franka w skutek zniesienia przez bank centralny 15 stycznia 2015 r. sztywnego powiązania waluty z euro.

Na koniec ubiegłego roku SNB posiadał zakumulowane rezerwy walutowe o wartości 645,3 mld CHF, ich wzrost wynikał z podejmowanych przez bank interwencji mających na celu osłabienie franka. Jego wartość w ubiegłym roku spadła w relacji do dolara o około 1,7 proc. i wzrosła o 1,6 proc. w stosunku do euro.

SNB jest podmiotem akcyjnym, którego wyniki są obliczane na podstawie porównania cen aktywów na początku i końcu roku. Większość jego udziałów znajduje się w rękach rządów kantonalnych i banków kantonalnych, a część posiadają inwestorzy prywatni.