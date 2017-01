Bitcon tanieje

Kurs bitcoina spadał o 0,5 proc. do 893 USD w poniedziałek w Hongkongu. Oznacza to dalszy ciąg piątkowej przeceny, kiedy wirtualny pieniądz taniał momentami nawet o 10 proc.

Oddział Banku Ludowego Chin w Szanghaju oświadczył w piątek, że jego przedstawiciele wraz z przedstawicielami władz finansowych miasta wystąpiły do platformy transakcyjnej BTCChina.com o przeprowadzenie autokontroli i usunięcia wszelkich problemów. Tymczasem chińskie media informują, że Państwowy Urząd Wymiany Walutowej zwrócił się do największych giełd bitcoina o sprawdzenie, czy kryptowaluta nie jest wykorzystywana do unikania regulacji dotyczących przepływu kapitału.

Bitcoin drożeje od początku 2015 roku dzięki Chińczykom, który zaczęli interesować się nim jako bezpieczną przystanią dla swoich oszczędności. Najpopularniejsza na świecie kryptowaluta zdrożała o 120 proc. w 2016 roku. W tym samym czasie juan osłabł wobec dolara najmocniej od 1994 roku. W grudniu 2016 roku wartość bitcoina wzrosła o 28 proc. W ostatni czwartek kurs bitcoina sięgnął rekordowych 1162 USD.