Wzrost eksportu ropy z Iranu, cena miedzi stabilna

Strona popytowa na rynku ropy naftowej ma coraz mniej siły. Mimo że wraz z początkiem 2017 roku weszło w życie porozumienie krajów OPEC i kilku krajów spoza OPEC (m.in. Rosji) o solidarnym cięciu produkcji ropy naftowej, obecnie inwestorzy czekają na twarde dane dotyczące realizacji postanowień tego porozumienia. Dodatkowo, na korzyść sprzedających przemawiają informacje dotyczące wzrostu produkcji i eksportu ropy naftowej w krajach wyłączonych z porozumienia. W ostatnich dniach o zwiększonym wydobyciu ropy naftowej poinformowała Libia, która uruchamia produkcję na zamkniętych wcześniej polach naftowych. Z kolei pod koniec minionego tygodnia o wzroście eksportu ropy naftowej poinformował Iran.

Iran to jeden z kluczowych producentów ropy naftowej w kartelu OPEC. Ze względu na narzucone wcześniej wyniszczające sankcje na ten kraj (zniesione w 2016 r.), przedstawiciele OPEC zgodzili się wyłączyć Iran z obowiązku ograniczenia produkcji i eksportu ropy naftowej. Jak informują źródła branżowe, Iran z tego korzysta – według agencji Reuters, w ciągu ostatnich trzech miesięcy kraj ten wyprzedał niemal połowę swoich morskich (czyli umiejscowionych na tankowcach) zapasów ropy naftowej. Irańska ropa trafiła głównie do odbiorców w Azji (Chiny, Indie, Korea Południowa) oraz Europie. Zresztą, Iran w ostatnim czasie aktywnie zwiększa grono odbiorców na Starym Kontynencie – irańska ropa w minionym roku trafiła także do Polski.

Działania takich krajów jak Iran czy Stany Zjednoczone mogą zmniejszać wpływ porozumienia OPEC na rynek ropy naftowej, ponieważ kraje te wyraźnie dążą do przynajmniej częściowego zapełnienia luki po tych państwach, które tną produkcję. Niemniej, jeśli sygnatariusze porozumienia będą sumiennie wywiązywać się ze swoich postanowień, to czynnik ten będzie wspierał cenę ropy naftowej.

MIEDŹ

Cena miedzi stabilna na początku tygodnia.

Po ubiegłotygodniowych wzrostach, notowania miedzi dzisiaj rano stabilizują się nieco powyżej piątkowego zamknięcia. W krótkoterminowej perspektywie, okolice 2,55-2,56 USD za funt stanowią najbliższy techniczny opór, jednak sytuacja średnio- i długoterminowa na rynku miedzi jest dobra.

Po tym, jak notowania tego surowca wybiły się górą z rocznej konsolidacji – co nastąpiło na początku listopada ub.r. – sytuacja techniczna na wykresie miedzi ewidentnie się poprawiła i wskazuje na możliwość kontynuacji wzrostów w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Z fundamentalnego punktu widzenia, na bieżący rok póki co zakładana jest raczej nadwyżka, jednak te prognozy mogą się jeszcze zmienić, zwłaszcza że wahania wielkości wydobycia nie są na tym rynku niczym szczególnym (m.in. ze względu na liczne strajki w kopalniach miedzi). Dużo będzie zależeć także od wyceny amerykańskiego dolara – na razie USD pozostaje silny, co ogranicza potencjał wzrostowy cen miedzi, jednak osłabienie amerykańskiej waluty najprawdopodobniej odbiłoby się pozytywnie na notowaniach tego metalu.